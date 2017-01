Els pares de la Nadia, imputats per exhibicionisme i explotació sexual

El jutge els obre una nova causa però manté les visites de la mare a la nena

El jutge de la Seu d’Urgell va obrir ahir una nova causa contra els pares de la Nadia a l’imputar-los un delicte d’exhibicionisme i provocació sexual i un altre d’explotació sexual, malgrat que en la seua declaració els dos van negar haver fet fotos pornogràfiques a la nena. La mare segueix lliure amb càrrecs i podrà continuar visitant la seua filla.

El titular del jutjat d’Instrucció 1 de la Seu d’Urgell va imputar ahir pels delictes d’exhibicionisme i provocació sexual i d’explotació sexual els pares de la Nadia, Fernando Blanco i Margarita Garau, després d’interrogar-los per segona vegada arran de la troballa per part dels Mossos de fotos de contingut sexual de la nena i de tots dos mantenint relacions amb la petita present. Les van trobar en un pendrive que el pare portava al cotxe quan va ser detingut. Ho fa en una causa independent de la primera, oberta per un delicte d’estafa pels 918.000 euros recaptats en donatius per al suposat tractament de tricotiodistròfia, la malaltia rara que pateix la Nadia. El jutge enviarà aquestes diligències prèvies al deganat de la Seu perquè siguin repartides entre els jutjats d’instrucció d’aquest partit judicial, que són dos. Així mateix, el jutge va estimar la personació de la Generalitat, que actua en la causa oberta per estafa com a acusació particular. De moment no hi ha cap altra personació, encara que dos particulars ho haurien sol·licitat. El jutge manté les mesures anteriors, per la qual cosa Blanco segueix a la presó i Garau en llibertat amb càrrecs, podent visitar la seua filla els caps de setmana (els va ser retirada la pàtria potestat).

La primera a declarar va ser Marga Garau, que va arribar als jutjats a les 9.20 hores després de passar la nit sola a la casa de Fígols, segons va indicar el seu advocat, Alberto Martín. Fonts pròximes al cas van explicar que el lloguer està pagat fins al març. Visiblement més prima, va ser interrogada cap a les 10.45 hores. Blanco va arribar a les 11.00 en un vehicle policial.

Cap a les 12.30 hores van finalitzar els interrogatoris, que es van fer per separat. Martín va explicar que en total es van visionar “entre 15 i 20 fotografies” que haurien estat preses “amb un telèfon mòbil” entre els anys 2008 i 2011, quan la parella encara vivia a Mallorca. Els dos investigats van assegurar davant del jutge que les imatges no tenen cap contingut sexual i el lletrat les va qualificar com a “més o menys normals”. “La nena mai ha presenciat cap acte sexual”, va asseverar Martín.