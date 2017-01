Els esquiadors britànics "estrenen" la temporada a l’aeroport d’Alguaire

Després de les cancel·lacions de vols per la boira, la normalitat torna a l’aeròdrom

La normalitat a l’aeroport d’Alguaire, en un matí de diumenge assolellat, ha permès que els esquiadors britànics hagin arribat i partit amb normalitat. Els primers vols de la temporada hivernal de Neilson van ser desviats a l’aeròdrom de Reus a causa de les intenses boires, generant de nou una forta polèmica al territori en mancar Alguaire de sistemes que garanteixin les operacions d’avions en una zona com Lleida en la qual és habitual aquest fenomen meteorològic. Així, aquest diumenge es pot dir que els esquiadors "inauguren" la campanya.

Amb tot, tant viatgers com fonts properes a la companyia aèria es mostren satisfetes pels serveis que ofereix l’aeroport lleidatà, que es mantindrà com el de referència per a Neilson a la campanya d’hivern. Així mateix, destaquen que el protocol d’actuació establert, amb desviacions a Reus en cas de problemes meteorològics, funciona i que no és necessari modificacions.

Aquest diumenge han arribat a l’aeroport lleidatà prop de 700 persones, un nombre similar al dels esquiadors que han partit. La majoria han tingut com a destinació les pistes andorranes. De fet, alguns dels passatgers han explicat a SEGRE que la gran quantitat de neu en el Principat havia complicat el camí en autobus cap a l’aeroport.

Els vols d’esquiadors van representar l’any passat l’arribada i partida d’uns 11.000 passatgers d’Alguaire. L’aeròdrom va tancar l’exercici amb 34.754 viatgers, xifra que represenrta un increment d’1.500 respecte a l’any anterior. Tot això malgrat la boira, que va obligar el desembre a desviar 14 avions.