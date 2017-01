El Govern activa aquest dimarts l'alerta per una onada de "fred excepcional" a tot Catalunya

La temperatura mínima als cims del Pirineu se situarà en els -20 ºC

AFECTACIONS VIÀRIES

Tallades

C-142b Tanau-Pla de Beret (tancat l’accés al Pla de Beret per risc d’allaus)

C-28 Vaquèira-Casa Sastrada (tancat l’accés al Port de la Bonaigua per risc d’allaus)

Obligatori cadenes

C-13 Sort-Esterri d'Àneu

C-142b Baqueira-Tanau

C-147 Esterri-Alós d'Isil

C-28 Vielha-Baqueira

L-500 cap Balneari Boí

L-501 cap Pla de l'Ermita

L-504 Llavorsí-Tavascan

L-510 cap a Àreu

N-260 Planoles-Seu d’Urgell

TRANSPORT ESCOLAR SUSPÈS

Alt Urgell : 10 rutes de transport escolar anul·lades (6 rutes totals i 4 parcials). 86 alumnes afectats.

: 10 rutes de transport escolar anul·lades (6 rutes totals i 4 parcials). 86 alumnes afectats. Alta Ribagorça : 15 rutes de transport escolar anul·lades (tot el transport). 146 alumnes afectats.

: 15 rutes de transport escolar anul·lades (tot el transport). 146 alumnes afectats. Pallars Jussà : 5 rutes anul·lades a la zona Aulàs-Plana de Montrós –Espluga de Serra. 56 alumnes afectats.

: 5 rutes anul·lades a la zona Aulàs-Plana de Montrós –Espluga de Serra. 56 alumnes afectats. Pallars Sobirà: 36 rutes anul·lades. Només s’ha fet la ruta de Sort-Rialp. 416 alumnes afectats.

ALT RISC D'ALLAUS

El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha anunciat que “aquest dimarts s’activarà en fase d’alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya Procicat per onada de fred, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveuque afectarà tot el territori i que en molts casos farà que les mínimes baixin de zero graus”.Jané ha alertat que “la baixada de temperatures coincidirà aquest dimarts amb un, per la qual cosa caldrà extremar les precaucions”. En aquest sentit, Protecció Civil de la Generalitat manté la Prealerta per ventades i recorda que és una situació d’especial risc pel que fa a les activitats de muntanya.A més, Protecció Civil de la Generalitat manté l’Alerta del pla Neucat per les nevades abundants que s’estan produint sobretot ali les incidències que s’estan produint al territori.Alguns dels(centímetres) des de divendres i fins avui són: 85 cm a Sant Joan de Toran, Val d’Aran (1.013m); 51 a Tavascan (Pallars Sobirà); 47 a Vielha i Arties (Val d’Aran); 33 a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà); 25 a Puigcerdà (Cerdanya); 20 a Viu de Llevata (Alta Ribagorça); i 19 a Das (Cerdanya).Fins a 77 màquines llevaneus (49 d’elles de la Generalitat) han realitzat neteja de carreteres amb un total de 18.000 quilòmetres de vies recorreguts.El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que aquest dilluns a la tarda la situació viària a la demaració de Lleida per la neu i el gel és la següent:Protecció Civil de la Generalitat recomana seguir les informacions del Servei Català de Trànsit,, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria per si teniu alguna emergència. Eviteu la mobilitat a les zones de muntanya afectades per la neu de forma intensa si no és imprescindible.El departament d’Ensenyament i els Consells Comarcals han informat de les següents afectacions en centres escolars i rutes de transport escolar a la demarcació de Lleida a causa de la nevada:Pel que fa a les rutes de transport escolar de la Cerdanya, Ripollès, Val d’Aran, la Noguera, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell no s’ha notificat cap incidència en el transport avui.relacionades amb l’episodi de vent i neu. Per comarques, les trucades s’han fet des del Ripollès 9,9, Cerdanya 9,7, Baix camp 4, Baix Empordà 3, Berguedà 3 i Gironès 3. La majoria de trucades han estat per alertar d’incidències del trànsit derivades de la climatologia adversa; i incidències en coberts, arbres, bastides i obstacles a la via derivades dels efectes del vent i/o neu.Protecció Civil de la Generalitat manté també en prealerta el pla Allaucat pel perill d’allaus FORT (4 en l’escala europea de 5) aS’han format grans sobreacumulacions de neu en orientacions est, sud-est i sud, principalment. Les previsions meteorològiques indiquen un augment de la intensitat del vent per avui dilluns i demà dimarts al matí que farà inestabilitzar el mantell.. Alguna allau pot arribar a ser de mida 4 (arribar a fons de vall i provocar afectacions en infraestructures), especialment en vessants orientats a l’est, sud-est, sud i sud-oest. La probabilitat de caiguda d’allaus anirà incrementant-se a mesura que s’intensifiqui el vent