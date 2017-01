El Pirineu de Lleida continua en alerta per la neu

Hi ha dos carreteres tallades, una dotzena amb ús de cadenes i ja se supera el mig metre de neu a Naut Aran

Estat de les carreteres al Pirineu

Alerta per perill d’allaus

Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquest dilluns l’alerta per les nevades abundants que s’han produït al Pirineu i Prepirineu i la possibilitat d’algunes nevades locals a les comarques de Girona al llarg del dia d’avui. A hores d’ara,però cal estar atents a les possibles afectacions a carreteres que aquesta pugui ocasionar.En aquest sentit, Protecció Civil de la Generalitat recomana tenir, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria per si teniu alguna emergència. Eviteu la mobilitat a les zones de muntanya afectades per la neu de forma intensa si no és imprescindible.Alguns dels(cm) fins avui són: 53 cm a Naut Aran, 39 a Vielha, 33 a Esterri d’Àneu, 25 a Puigcerdà, 20 a Viu de Llevata i 13 a Das.Aquest dilluns al matí hi ha les següents afectacions a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit:entre Tanau i Pla de Beret i(Port de la Bonaigua) entre Baqueira i Casa Sastrada.A més, l’afecta a alguns trams d’11 vies. Es tracta, a la demarcació de Lleida, de la, lai laa Esterri d’Àneu; de laa Naut Aran per accedir al Pla de Beret i laa Vielha cap a Vaquèira; de l’i l’a Vall de Boí per anar al Balneari de Boí i al Pla de l’Ermita, respectivament; de l’a Llavorsí en direcció Tavascan; de l’a Alins i de l’a Bossòst fins al Coll del Portillon. També calen cadenes a l’a Torre de Cabdella.A l’a Vielha està restringit el pas de vehicles articulats en direcció Vilaller en ambdós sentits per neu o gel a la calçada.Protecció Civil de la Generalitat va posar diumenge a la nit en prealerta el pla Allaucat pel perill d'allaus FORT (4 en una escala de 5) a l', en base a les informacions rebudes per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).Segons l'ICGC, des de l’inici de la nevada la nit de dijous i fins la nit de diumenge han caigut de l’ordre de 50-70 cm de neu recent a 2300 m en aquest sector, amb vent fort de component nord. S’han format grans sobreacumulacions de neu en orientacions est, sud-est i sud, principalment.Són probables caigudes espontànies d'allaus de mida mitjana, en alguns casos fins i tot és possible que siguin grans, en molts vessants. Són probables allaus per sobrecàrrega feble en molts vessants.. La probabilitat de caiguda d’allaus anirà incrementant-se a mesura que s’intensifiqui la nevada.