El temporal tanca la Bonaigua i pistes d’esquí i obliga cadenes en nou vies

Més de 50 centímetres de neu en localitats com Vielha i noves alertes per avui

El port de la Bonaigua tancat, com diverses pistes d’esquí, i l’obligatorietat d’usar cadenes en una desena de carreteres de Lleida són els primers efectes del temporal que va fuetejar ahir el nord de la província. Es van despertar nevades localitats com Vielha, Vilaller, Sort, Rialp, Boí o el Pont de Suert. Protecció Civil alerta de noves nevades per avui.El temporal de neu i vent d’ahir al Pirineu va obligar a utilitzar cadenes en una desena de carreteres de la Val d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, va tancar el port de la Bonaigua i va obligar també a