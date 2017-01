Més de 700 alumnes lleidatans es queden sense classe per la nevada al Pirineu

REDACCIÓN Actualitzada 16/01/2017 a les 13:08

S’han anul·lat un total de 66 rutes escolars

Un total de 704 alumnes s’han quedat aquest dilluns sense transport escolar pel temporal de neu al Pirineu de Lleida, segons el departament d’Ensenyament.



El Pallars Sobirà, amb 416 alumnes, i l’Alta Ribagorça, amb 143 escolars afectats, són les comarques on hi ha hagut més incidència.



En total, s’han anul·lat 36 rutes escolars al Pallars Sobirà, 15 a l’Alta Ribagorça, 10 a l'Alt Urgell i 5 al Pallars Jussà.



A la Val d’Aran, malgrat la important nevada, no s’ha suspès el transport escolar, segons el Conselh Generau d’Aran.