Mor un veí de Vilanova de Meià en un accident a Artesa de Segre

L’home, de 60 anys, era l’únic ocupant d’un tot terreny que va sortir de la via || La carretera afectada va estar tallada a la circulació durant dos hores

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

D’altra banda, els accidents mortals en el terme municipal (carrers i carreteres) es van reduir pràcticament a la meitat, al passar de les nou víctimes del 2015 a les cinc de l’any passat. A l’interior de la ciutat hi va haver dos morts, dos ancians que van morir al ser atropellats.? artesa de segre Un veí de Vilanova de Meià de 60 anys, Josep Miquel Huguet, va morir ahir al matí després que el vehicle que conduïa sortís de la via a Artesa de Segre. L’accident va tenir lloc per causes desconegudes i que s’investiguen a les 10.25 hores en