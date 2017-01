Surt de l'hospital el jove de Tornabous ferit per arma de foc al cap

Actualitzada 16/01/2017 a les 13:14

Encara no s'ha produït cap detenció

Agents, als voltants de la casa on viu la víctima. Segre Tàrrega

El jove de 21 anys i nacionalitat estrangera veí de Tornabous (Urgell) ferit aquest diumenge al matí per arma de foc al cap va ser donar d'alta set hores després, ja que la ferida, superficial, no va ser de gravetat. Així ho han confirmat des de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on va entrar a quarts de dotze del matí a urgències i va sortir pel seu propi peu cap a les set de la tarda del mateix diumenge.



La víctima estava amb el seus dos germans a l'habitatge del carrer Espígol quan van entrar dos homes i un d'ells li va disparar.



Segons els Mossos d'Esquadra, encara no hi ha cap persona detinguda.