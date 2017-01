El canal d’Urgell inicia la reparació del túnel de Montclar, de 156 anys, afectat per esquerdes

Uns sensors van advertir durant la campanya del bombament de les parets laterals || Els treballs s’interrompran quan calgui donar aigua a proveïments i altres usuaris cada tres setmanes

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Operaris del canal d’Urgell van començar ahir les obres de reparació d’un tram de 120 metres del túnel de Montclar, construït entre els anys 1853 i 1861 i afectat per greus esquerdes a la part central que amenacen l’estabilitat de la galeria, que té una longitud total de prop de 5.000 metres. Els treballs comencen aquest any amb un pressupost de 400.000 euros per reparar un tram d’entre 30 i 40 metres i la previsió és que segueixin els pròxims anys. De fet, les obres que s’inicien ara hauran d’estar acabades abans de l’inici de la campanya de regs i