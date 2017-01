Es redueixen a tres les carreteres amb ús de cadenes al Pirineu de Lleida

El Port de la Bonaigua continua tancat pel risc d'allaus

Preocupació pel risc d'allaus i la caiguda de temperatures

Si dilluns era necessari circular amb cadenes per 27 carreteres i altres tres estaven tallades per la neu, aquest dimarts la circulació viària s'està normalitzant al Pirineu de Lleida. Així, segons el Servei Català de Trànsit, ara només calen cadenes per poder circular per la C-142b entre Baqueira i el Pla de Beret, l'L-500 per accedir al Balneari de Boí i l'L-501 per accedir al Pla de l'Ermita.No obstant, la C-28 (Port de la Bonaigua), continua tallada entre Baqueria i Casa Sastrada pel risc d'allaus.La ràpida acumulació de neu, amb un metre i mig des de finals de la setmana passada, ha disparat el risc d’allaus per primera vegada en un hivern que no havia tingut nevades d’importància des de finals de novembre. Davant de les nevades i fortes ratxes de vent, la Generalitat va activar el pla Allaucat en fase de prealerta davant d’un risc de quatre sobre cinc en cotes altes d’Aran i el Pallars Sobirà. Al risc d’allaus, se suma la preocupació davant de les previsions que apunten a un fort descens de les temperatures a partir d’aquest dimarts a totes les comarques. Això podria endurir la neu i agreujar les dificultats per circular per les carreteres del Pirineu al llarg d’aquesta mateixa setmana.