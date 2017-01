L'inici de l'onada de fred ja ha deixat -19,7 graus a Boí Taüll, el registre més baix en cinc anys

Entre el divendres 13 i el dilluns 16 de gener de 2017 s’ha acumulat més d’un metre de neu nova a cotes altes del Pirineu de Lleida i fins a mig metre a algunes valls

Quatre dies de nevada

Gruixos de neu mesurats

Ratxes de vent superiors als 100 km/h

La temperatura més baixa dels últims 5 anys a l’alta muntanya

Predicció per als pròxims dies

El vent del nord i nord-oest que els últims dies ha afectat Catalunya ha provocat una nevada molt important a tot el Pirineu, que puntualment va saltar al Prepirineu. Concretament, entre el divendres 13 i el dilluns 16 de gener s’ha acumulatespecialment al seu vessant nord., com ara en alguns sectors de la Val d’Aran i del nord del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, segons dades de la Generalitat.De divendres a dilluns, la nevada ha estat pràcticament ininterrompuda en alguns sectors elevats del Pirineu occidental.i durant la jornada ja es van acumular gruixos superiors als 20 cm en alguns sectors de la Val d’Aran. Al llarg de dissabte la precipitació va ser més dèbil, tot i que a última hora es va començar a intensificar al vessant nord., amb algunsal vessant nord. Al matí també es va veure nevar al Prepirineu, deixant gruixos inferiors als 5 cm a punts del nord del Solsonès o l’Alt Berguedà., caient fins a fons de vall a tot el vessant sud, des de l’Alta Ribagorça fins al Ripollès. En canvi, la cota de neu va pujar transitòriament a la Val d’Aran, convertint la neu en pluja a les cotes més baixes durant el matí. Al llarg de la jornada la nevada es va anar afeblint a bona part de la serralada, tot i que el fort vent transportava la neu i mantenia la mala visibilitat.La nevada ha afectat exclusivament la serralada pirinenca, així com alguns sectors del Prepirineu. El mapa següent, elaborat a partir de les dades facilitades pels col·laboradors de la Xarxa d’Observadors Meteorològiques (XOM) i registrades per les estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) mostra el gruix màxim de neu nova mesurat entre el divendres 13 i el dilluns 16 de gener:Al conjunt de la serralada ha estat, amb l’excepció d’alguns sectors elevats del vessant sud i del Prepirineu, on a finals de novembre va nevar-hi tant o més.Pel que fa al vent, al llarg del temporal ha bufat del nord i del nord-oest amb força a les cotes altes del Pirineu, Prepirineu i prelitoral, així com als dos extrems del Principat. El mapa següent mostra la ratxa màxima de vent mesurada per les estacions de la XEMA entre el divendres 13 i el dimarts 17 de gener fins a les 12 del migdia.En molts casos la ratxa màxima de l’episodi s’ha registrat dimarts al matí, quan s’ha reforçat el vent de gregal coincidint amb l’arribada de la massa d’aire més fred:Un cop finalitzada la nevada, l’arribada d’una massa d’aire molt fred i més sec ha provocat unLes estacions d’alta muntanya de la XEMA situades a major altitud, al voltant dels 2.500 m, han registrat valors de tConcretament, l’(2.535 m), a l’Alta Ribagorça, ha mesurat una temperatura mínima de -19,7 ºC.Es tracta de, quan es van assolir fins a -23,2 ºC a Certascan (2.400 m), al Pallars Sobirà.La predicció per dimarts indica que dominarà l’ambient assolellat i que la nevada del Pirineu anirà a menys fins a desaparèixer del tot. El vent encara bufarà fort fins al vespre, especialment al Pirineu i a l’Empordà, on l’onatge es mantindrà alterat.Pel que fa a la temperatura,. Els valors mínims de temperatura estaran entre -14 i -9 ºC al Pirineu, entre -10 i -5 ºC al Prepirineu i a la Depressió Central, entre -7 i -2 ºC al prelitoral i entre -4 i 1 ºC al litoral.Per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats avisos d’onada de fred, de vent i d’onatge.A banda,, sobretot a l’extrem sud i al nord-est, amb una cota de neu d’uns 600 metres, tot i que en l’inici de la precipitació podria ser d’uns 400