Mollerussa consultarà més de 8.500 veïns sobre la remodelació del centre amb tres propostes

Actualitzada 17/01/2017 a les 13:16

Es farà presencialment i telemàticament del 20 al 26 de febrer i hi podran participar els majors de 16 anys

Marc Solsona, en l'acte d'aquest dimarts a l'ajuntament. Ajuntament de Mollerussa

L’Ajuntament de Mollerussa ha programat per a la setmana del 20 al 26 de febrer la consulta popular que ha d’ajudar a decidir com s’ha de transformar el centre de la ciutat, en concret una part de l’àmbit contemplat en el Pla de Barris i que inclou les emblemàtiques places de l’Ajuntament, Major i de Manuel Bertrand.



Hi estaran convocats a participar un total de 8.585 ciutadans empadronats a Mollerussa majors de 16 anys i també els titulars de les 155 activitats comercials que hi ha ubicades en la zona d’actuació.



Així ho ha explicat aquest dimarts l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, en un acte en el qual han assistit els portaveus dels grups municipals al consistori.



Solsona ha indicat que el que es posa a consulta és la tria de la idea genèrica a partir de la qual els serveis tècnics de l’ajuntament han de confeccionar els projectes executius dels 10 carrers en els quals s’intervindrà a través del Pla de Barris i que han d’estar executats abans del 30 de juny del 2018.



"Volem que la ciutadania ens ajudi a triar l’aparador de la via pública que haurà de regir aquest àmbit del centre de la ciutat i que ens ha d’ajudar a competir davant d’amenaces comercials externes per valor afegit, per façana comercial i per agradabilitat”, ha afegit l’alcalde.



La ciutadania convocada haurà de votar un dels tres projectes que van resultar finalistes entre els sis que es van presentar al concurs d’idees per establir els criteris urbanístics i estètics per la reforma dels carrers del centre urbà.

Per facilitar aquesta consulta, cada projecte finalista especificarà 10 característiques de la seva proposta i aportarà també documentació gràfica, una informació que estarà exposada durant el mes de febrer a la Sala de Plens de l’Ajuntament per poder ser consultada.



La votació es podrà fer tant presencialment durant els dies establerts de 10 a 3 del matí i de 16 a 20 hores de la tarda de dilluns a diumenge al mateix Ajuntament o bé en línia a través d’una plataforma de participació i des de qualsevol dispositiu electrònic, prèvia inscripció a un registre per tal d’obtenir un codi per exercir el vot.



Solsona ha explicat que el formulari per registrar-se estarà actiu a través de la pàgina web municipal a partir del 20 de gener tot i que la votació efectiva no es podrà realitzar fins la setmana del 20 al 26 de febrer.