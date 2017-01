Lleida es desperta gelada

La capital del Segrià ha registrat -7 graus i el Pont de Suert -12,6

Mapa de temperatura mínima de la matina de dimarts a dimecres:

Lleida ha despertat aquest dimecres sota zero després d’una matinada gèlida a tot Catalunya. L’onada de fred siberià ha pres finalment força i ha fet caure dràsticament els termòmetres arreu de tot el país. La capital del Segrià despertava amb valors de 7 graus negatius, igual que a Balaguer. Mollerussa ha tingut -8 graus a primera hora, -10,2 La Seu d'Urgell, -12.3 Vielha i -12,6 El Pont de Suert, pel que fa a les zones habitades, més enllà de l'alta muntanya.La temperatura més baixa a Catalunya s’ha produït a Das, a la Cerdanya, amb -21,6 graus, a un grau del seu rècord històric (-22,6 ºC el 25/12/2001). Fins i tot a la costa, Tarragona o Malgrat de Mar, han tingut valors negatius.El Servei Meteorològic de Catalunya manté activat l’avís per fred per aquest dimecres i també per a demà dijous, especialment a les comarques interiors i del Pirineu. S’espera que les temperatures màximes siguin lleugerament més baixes en general. Protecció Civil recomana que la gent molt gran, els nadons i les persones que pateixen malalties respiratòries no surtin al carrer. També demanen molta prudència als conductors per la presència de gel a les carreteres.Pel que fa al trànsit, la C-28 (Port de la Bonaigua), de Baqueira al Refugi d’Ares continua tallada pel perill d’allaus.