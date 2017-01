Protecció Civil manté l'alerta per fred després de superar-se els -15 graus al Pirineu

Les baixes temperatures s'allargaran fins la matinada de dijous a divendres

Registres de temperatures mínimes:

Das – Aeròdrom (Cerdanya): -21,6 (el llindar de temperatura mínima són -15)

– Aeròdrom (Cerdanya): (el llindar de temperatura mínima són -15) Bonaigua (2.266 m) (Pallars Sobirà): -19,6 (el llindar de temperatura mínima són -15,8)

(2.266 m) (Pallars Sobirà): (el llindar de temperatura mínima són -15,8) Salòria (2.451 m) (Pallars Sobirà): -18,5 (el llindar de temperatura mínima són -16)

(2.451 m) (Pallars Sobirà): (el llindar de temperatura mínima són -16) La Tosa d'Alp 2500 (Cerdanya): -18,3 (el llindar de temperatura mínima són -16)

2500 (Cerdanya): (el llindar de temperatura mínima són -16) Certascan (2.400 m) (Pallars Sobirà): -17,9 (el llindar de temperatura mínima són -16,5)

(2.400 m) (Pallars Sobirà): (el llindar de temperatura mínima són -16,5) Sasseuva (2.228 m) (Val d'Aran): -17,9 (el llindar de temperatura mínima són -15,6)

(2.228 m) (Val d'Aran): (el llindar de temperatura mínima són -15,6) Boí (2.535 m) (Alta Ribagorça): -17,2 (el llindar de temperatura mínima són -16,2)

(2.535 m) (Alta Ribagorça): (el llindar de temperatura mínima són -16,2) Lac Redon (2.247 m) (Val d'Aran): -16,7 (el llindar de temperatura mínima són -15,1)

(2.247 m) (Val d'Aran): (el llindar de temperatura mínima són -15,1) Espot (2.519 m) (Pallars Sobirà): -16,4 (el llindar de temperatura mínima són -16,1)

(2.519 m) (Pallars Sobirà): (el llindar de temperatura mínima són -16,1) El Port del Comte (2.316 m) (Solsonès): -14,8 (el llindar de temperatura mínima són -14,7)

(2.316 m) (Solsonès): (el llindar de temperatura mínima són -14,7) El Pont de Suert (Alta Ribagorça): -12,6 (el llindar de temperatura mínima són -11,8)

(Alta Ribagorça): (el llindar de temperatura mínima són -11,8) Guixers – Valls (Solsonès): -12,4 (el llindar de temperatura mínima són -8,7)

– Valls (Solsonès): (el llindar de temperatura mínima són -8,7) Vielha (Val d’Aran): -12,3 (el llindar de temperatura mínima són -9,9)

(Val d’Aran): (el llindar de temperatura mínima són -9,9) Oliola (Noguera): -11,3 (el llindar de temperatura mínima són -7,4)

Protecció Civil de la Generalitat ha anunciat que manté l'alerta per onada de fred en motiu de la forta baixada generalitzada de temperatures a Catalunya des d’aquest dimarts i que està previst que s’allargui fins divendres.El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) manté la previsió de temperatures extremes de forma generalitzada a Catalunya aquesta propera matinada i demà dijous al matí, tot i que amb tendència a perdre una certa intensitat al litoral però mantenint-se a les zones interiors. La previsió s'estén també a la matinada de dijous a divendres i al matí del divendres moment en el que es preveu que la situació ja començarà a millorar cap a valors més habituals i no tant extrems.Pel que fa a la neu, no hi ha precipitacions significatives previstes a curt termini.El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que s’ha superat el llindar de temperatura mínima a pràcticament tot Catalunya tret de la Terra Alta i les Garrigues.