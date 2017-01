Desactivada l'alerta per fred

Actualitzada 19/01/2017 a les 19:22

El risc d’allaus al Pirineu ha disminuït

Protecció Civil de la Generalitat, en base a les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que indiquen la finalització de l’onada de fred, ha desactivat aquest dijous l’alerta del Pla Procicat per onada de fred. El pla es va activar dimarts amb l’inici del descens de les temperatures cap a valors extremadament baixos en relació als habituals en el conjunt de Catalunya. De cara a la propera matinada i divendres al matí ja no es donaran temperatures tan baixes.



El fred seguirà sent intens els propers dies, però amb tendència a augmentar les temperatures mínimes. De cara al cap de setmana, però, s’espera vent intens a molts punts del territori, i mala mar a tot el litoral català.



El risc d'allaus ha disminuït aquest dijous significativament, passant de FORT (4) a MARCAT (3) a tots els sectors menys al Prepirineu que és MODERAT (2).