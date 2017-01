Dimiteix el president d’Aigües del Solsonès arran de la polèmica pel concurs d’un servei

Joan Solà, alcalde de Riner, va presentar tres informes que desaconsellen l’adjudicació a l’empresa que ja el portava || Ho rebutgen pel parentiu del gerent de la firma i un tècnic de la Mancomunitat

L’alcalde de Riner, Joan Solà, va comunicar a la junta de la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès dissabte passat la intenció de “fer un pas al costat” i deixar el càrrec com a president d’aquesta entitat després que en el transcurs d’aquesta trobada s’evidenciés la falta d’acord per l’adjudicació del servei de lectura de comptadors. Solà va exposar en aquesta reunió les conclusions d’un informe de secretaria de la Mancomunitat, avalat per un altre de l’Associació Catalana de Muncipis i un més d’un advocat especialista, segons el qual l’adjudicació del concurs a l’empresa inicialment guanyadora està prohibit per llei. El motiu,