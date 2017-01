Fred i boira inusuals després de l’any més càlid de la història

Nou sota zero al pla i el Pirineu frega els 20 negatius || La calor a la Terra el 2016, només comparable a la del 1880

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El fred va ser ahir protagonista a Lleida, amb temperatures mínimes que van assolir els nou graus negatius a les comarques del pla mentre que el Pirineu va vorejar els vint sota zero. El descens dels termòmetres a Lleida ciutat es va situar en una mitjana d’1,6 sota zero al llarg de la jornada, per sota de la temperatura mitjana més baixa registrada fins ara: 0,3 graus el desembre del 2011, segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Aquesta onada de fred, provocada per l’entrada a la Península d’una massa d’aire procedent de Sibèria, arriba després del primer