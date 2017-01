La llum puja a la cresta de l'onada de fred i el rebut costarà 100 € més a l'any

El preu de l’electricitat va assolir un màxim històric i torna a pujar avui

La llum puja a la cresta de l’onada de fred, que va arribar ahir a nou sota zero a les comarques del pla de Lleida i -19 a les de muntanya. L’augment del consum, una menor producció d’electricitat i la creixent exportació d’energia a França provoquen una alça en els preus que, segons el Govern, encarirà el rebut en uns cent euros a l’any. El preu de la llum es dispara a la cresta de l’onada de fred, que va registrar ahir fins a 9 sota zero al pla i 19 negatius al Pirineu (vegeu la pàgina 4). L’import per cada