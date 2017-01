Aquest és el balanç de l'onada de fred

L’aeròdrom de la Cerdanya va registrar una mínima de -21,6 ºC, la temperatura més baixa dels últims 15 anys fora de l’alta muntanya

Una mínima de -21,6 ºC de mínima a l’estació Das – Aeròdrom

Ratxes de vent superiors als 100 km/h

Predicció per als pròxims dies

Al llarg del dimarts 17 de gener de 2017 una massa d’aire molt fred provinent de l’interior del continent europeu va arribar a Catalunya impulsada per forts vents del nord-est., aquesta massa d’aire continental seca i freda va implicar una forta baixada de la temperatura a tot el país, amb cel serè però ambient molt fred, especialment a les àrees de muntanya.Quan es produeix l’arribada d’una massa d’aire fred, la baixada de temperatura sempre es fa palesa en primer lloc a les àrees de muntanya, especialment a les cotes mitjanes i altes. No és fins que afluixa el vent que la temperatura mínima pot baixar més a les valls i fondalades, així com prop de la costa.Els mapes següents mostren l’evolució de la. Els punts negres indiquen, dia a dia, quines estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) van superar el llindar de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per fred:Al llarg delva ser l’àrea del Pirineu i del Prepirineu la que va registrar un refredament més important, fins al punt que els valors més baixos a l’alta muntanya de l’episodi es van assolir ja a primera hora del matí. Va ser llavors quan les estacions de la XEMA situades a major altitud, al voltant dels 2.500 m, van arribar a fregar els -20 ºC.Concretament, l’estació de Boí (2.535 m),, que va deixar amb un valor mínim de -23,2 ºC a Certascan (2.400 m), al Pallars Sobirà.El dimarts 17 es va superar el llindar d’SMP per fred a més d’un terç de les estacions de la XEMA (63 de 180), situades a cotes altes del Pirineu i Prepirineu, però també a diversos sectors del litoral i prelitoral Central i Nord.D’altra banda, el vent va fer que la temperatura de sensació fos molt baixa al llarg de tot el dia.Eles va produir, amb una temperatura sota zero a gairebé tot el país, llevat del delta de l’Ebre, alguns punts del cap de Creus i el centre de la ciutat de Barcelona. Prop de tres quartes parts de les estacions de la XEMA (127 de 180) van superar el llindar d’avís per fred, repartides per tot el país llevat dels dos extrems, on el vent encara va impedir un major refredament nocturn.Fora de l’àmbit de l’alta muntanyaLala temperatura es va començar a recuperar a la major part del país, tant per la presència d’una massa d’aire lleugerament més càlida com sobretot per l’arribada de nuvolositat a l’est del Principat. Ja no va glaçar a molts sectors del litoral Central i Sud però una cinquena part de les estacions de la XEMA (35 de 180) encara van superar el llindar d’avís per fred, moltes d’elles situades a l’Empordà, on el vent del nord pràcticament va encalmar.L’estació de Das – Aeròdrom registra sovint els valors més baixos de temperatura mínima de tot Catalunya. La seva ubicació al bell mig de la plana de la Cerdanya, a una altitud de 1.097 m d’altitud i amb serres que superen els 2.000 m a banda i banda, implica inversions tèrmiques molt potents, amb glaçades la meitat dels dies de l’any.les condicions eren idònies per afavorir el descens de la temperatura fins a valors excepcionals: la presència d’una massa d’aire notablement fred, temperatura molt baixa al llarg del dia anterior (no va superar els -5,5 ºC a migdia), humitat relativa més aviat baixa, cel serè, vent pràcticament en calma a partir de mitjanit i un terra totalment innivat, amb més de 15 cm de neu fresca. La presència de neu a terra podria ser un factor clau, ja que limita l’escalfament diürn (per reflexió de la radiació solar) i afavoreix el refredament nocturn, ja que la pèrdua radiativa d’un terreny innivat és superior a la de la mateixa superfície sense neu.. En aquella ocasió, després d’una nevada el dia 14, la inversió tèrmica va ser molt més marcada i sobretot persistent. Es van registrar fins a 6 dies amb una temperatura mínima inferior als -20 ºC, que van ser consecutius del 18 al 22 i amb un valor mínim històric de -22,6 ºC el 25 de desembre de 2001.La massa d’aire fred va arribar impulsada pel fort vent del nord-est, amb ratxes màximes superiors als 100 km/h a molts sectors elevats del país i a l’extrem nord de l’Alt Empordà durant les primeres hores de dimarts.La predicció indica l’arribada d’una depressió que emergirà del nord d’Àfrica i es centrarà a la zona de les Illes Balears entre dissabte i diumenge. Aquesta pertorbació donarà lloc a un temporal marítim dur, amb onades que podran superar els 4 metres d’alçada a qualsevol punt de la costa i amb notable mar de fons de component est. A més, bufarà vent de gregal i llevant amb ratxes molt fortes al litoral i prelitoral, especialment entre dissabte a la tarda i diumenge a migdia, fet que agreujarà la sensació de fred.Per altra banda,, on es podran acumular localment més de 100 mm en tot l’episodi. Laen aquesta zona començarà al voltant dels 400 metres a primera hora de diumenge, i anirà pujant fins als 1000 metres a la tarda.