Forcadell dóna el tret de sortida a la 54a Fira de l'Oli de Les Borges

REDACCIÓ Actualitzada 20/01/2017 a les 14:04

La presidenta del Parlament es mostra convençuda que hi haurà pressupostos

Carme Forcadell, aquest divendres a Les Borges Blanques. Govern de la Generalitat

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha estat l’encarregada d'inaugurar aquest divendres a la Fira de l'Oli de Les Borges. L'acte també ha comptat amb la presència de la dibuixant Pilarín Bayés, que ha rebut el premi Cultura de l’Oli 2017.



Forcadell s'ha mostrat convençuda hi haurà pressupostos de la Generalitat per al 2017 "perquè tothom està d'acord que és millor tenir pressupostos que no tenir-ne". També ha aprofitat l'acte per expressar el seu suport "incondicional" a l'expresident Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau amb vista al 6 de febrer, quan arrencarà el judici pel 9-N.



Durant els dies 20, 21 i 22 de gener, la Fira de l’oli de les Borges torna a esdevenir el referent del sector al país. Al llarg dels anys, fins arribar a la 54a edició d’enguany, el certamen s’ha consolidat com la primera fira del país del sector de l’oli i una de les principals de l’àmbit agroalimentari de l’estat espanyol. Durant el cap de setmana, productors, cooperatives i distribuïdors gaudiran d’un ampli ressò per poder donar a conèixer l’oli d’oliva verge extra i altres productes del territori.



En quant a la producció de la collita d’olives d’enguany, la gran protagonista ha estat la sequera. Tot i que la primavera va ser molt plujosa i feia augurar una bona collita, la sequera de la tardor l’ha reduït considerablement. En aquest sentit, per exemple, la Cooperativa la Borgenca, de la capital de les Garrigues, ha disminuït la producció d’oli en un 60% respecte l’any passat.



La Fira romandrà oberta fins diumenge a les 20.00 hores.