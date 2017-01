L’Urgell avisa del col·lapse de serveis socials i farà un banc d’aliments en cada poble

SEGRE TÀRREGA 20/01/2017 a les 05:41

Proposta als alcaldes per guanyar eficàcia al constatar una creixent necessitat d’assistència || Reforçarà l’atenció davant d’emergències amb dos nous tècnics a costa de no dur a terme inversions aquest any