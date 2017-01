Boya impedeix que el govern perdi una votació que l'instava a negociar amb l’oposició el pla de subvencions d’aquest any

El diputat provincial d’Unitat d’Aran (UA), Francès Boya, ha revelat aquest divendres al matí que el seu partit treballa en un "acord de governabilitat" en la Diputació, cosa que garantiria al govern de CiU la majoria absoluta en el ple provincial. Ho va fer, precisament, durant la sessió plenària, on l’abstenció de Boya va evitar que prosperés una moció que instava a negociar amb l’oposició el pla de subvencions per a aquest any.

La moció, que subscrivien tots els grups de l’oposició (ERC, PSC, PP, CUP i C’s) excepte UA, instava a crear una comissió per debatre el pla d’ajuts els municipis per a 2017. Es va presentar després que els republicans retiressin del ple de desembre una altra moció que exigia reduir la concessió de subvencions directes de Presidència a casos d’emergència.

El president, Joan Reñé, va valorar la nova moció com una "moció de censura encoberta" i CiU (amb 12 dels 25 membres del ple) va anunciar el seu vot en contra. En el torn d’intervencions, Boya va avançar que s’abstindria i va afirmar que ho feia "per coherència, perquè estem treballant en un acord de governabilitat".

La votació va donar un empat, amb dotze vots a favor de CiU, altres tants en contra d’ERC, PSC, PP, CUP i C’s, i l’abstenció d’UA (partit federat amb els socialistes, dels quals se'n va desmarcar). Això va obligar a repetir-la i, en obtenir el mateix resultat, la moció es va rebutjar pel vot de qualitat del president.

Després de la sessió, Boya va ratificar que hi ha "converses" per a un acord de governabilitat que contempli "polítiques a favor de les zones de muntanya i de l’autogovern d’Aran" per part del govern. Reñé, per la seua part, va parlar únicament d’"acords puntuals" amb UA, encara que va afegir: "mai no dic d’aquest aigua no en beuré".

D’altra banda, l’edil d’ERC de Almacelles Ignasi Comella va prendre possessió del càrrec de diputat provincial després de la renúncia de l’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra.