Particulars i entitats reclamen 35.000 euros als pares de la Nadia

Entre ells un grup de teatre de la Seu d’Urgell i un fuster i una veïna d’Organyà || Tots han anunciat que es personaran al jutjat per acusar per l’estafa

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Diversos particulars i entitats, alguns d’ells de l’Alt Urgell, han anunciat la intenció de reclamar un total de 35.000 euros als pares de la Nadia per l’estafa, segons van informar ahir fonts properes al cas. Entre els reclamants, que tenen la intenció de personar-se en els propers dies com a acusació al jutjat, es troben un grup de teatre de la Seu, que ha donat 6.500 euros, un fuster que va fer obres a la botiga de vins del pare a Organyà i una veïna d’aquesta localitat que va recaptar 2.000 euros per a la nena a Andorra, on treballa.