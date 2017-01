Reaccions a la mort de dos agents rurals

Reaccions

Dia tragic pels #AgentsRurals:

Plorem per la pèrdua avui de 2 companys, víctimes d'un assassinat en un control de #cacera #Segrià — Agents Rurals (@Agents_Rurals) 21 de enero de 2017

Colpit per la mort de dos agents rurals a Lleida. Tot el meu suport a les famílies en aquestes hores dramàtiques i als @agentsruralscat — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de enero de 2017

Agraeixo la trucada del rei expressant el condol per la mort a trets de dos @agentsruralscat. Cal l'escalf de tots cap a les famílies. — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de enero de 2017

A Aspa per donar suport a les famílies dels agents rurals assassinats. I al costat de tot el cos d'agents rurals en aquest moment tan dur. — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) 21 de enero de 2017

Terrible! El condol a la família i companys dels dos @agentsruralscat assasinats a #Aspa aquest matí https://t.co/4na1vfAO1w — Àngel Ros Domingo (@angelrosdomingo) 21 de enero de 2017

Dilluns celebrarem un minut de silenci, a les 12h, a la Pl. Paeria, com a mostra de dol per l'assasinat dels @agentsruralscat a #Aspa — Àngel Ros Domingo (@angelrosdomingo) 21 de enero de 2017

Commoció i molta tristesa per la mort dels dos agents rurals a #Aspa. Condol i suport a les famílies i @agentsruralscat. — Joan Reñé (@joanrene) 21 de enero de 2017

Lamentem l'homicidi de dos companys del cos mentre estaven en acte de servei i transmetem tot el nostre suport a les seves famílies — Agents Rurals (@agentsruralscat) 21 de enero de 2017

Expressem el nostre condol pels 2 @agentsruralscat que han mort avui a Lleida. El nostre record i ànims x tota la família, amics i companys pic.twitter.com/j0XZzGNIyb — Mossos (@mossos) 21 de enero de 2017

Consternada por esta terrible noticia. Mis condolencias a las familias y compañeros de los agentes rurales y al cuerpo @agentsruralscat https://t.co/Fu44KaJtsK — Ángeles Ribes Duarte (@AngelesRibes_68) 21 de enero de 2017

Sense paraules, tot el suport als agents rurals, avui mes que mai al seu cantó. @jmbaiget https://t.co/UqM9JTmSRl — Pau Juvillà (@pjuvilla) 21 de enero de 2017

Molta força i ànims a les famílies dels dos Agents Rurals morts avui a Aspa i a tot els col·lectiu dels @agentsruralscat @Agents_Rurals — Montserrat Fornells (@mfornells) 21 de enero de 2017

Consternat x la mort a trets d dos servidors públics membres d Cos @Agents_Rurals esdevinguda aquest matí al Segrià. Condol a famílies i CAR — Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) 21 de enero de 2017

El nostre més sincer condol i suport a la família i amics dels dos agents rurals, així com al cos d'@agentsruralscat. — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 21 de enero de 2017

Profundament trist. Tot el meu suport al Cos d' @agentsruralscat i el condol a les famílies dels dos agents covardament assassinats. — Jaume Moya i Matas (@JaumeMoyaM) 21 de enero de 2017

L'assassinat de dos agents rurals ens toca a tots.Defensen el territori, sovint davant d'individus armats.Solidaritat amb @agentsruralscat — Miquel Pueyo (@Miquel_Pueyo) 21 de enero de 2017

Profunda consternació a @ccoocatalunya per la mort de dos membres del cos d'Agents Rurals, vinculats al sindicat https://t.co/uZACQFf3Y1 — CCOO de Catalunya (@ccoocatalunya) 21 de enero de 2017

Desde el DISTRITO MEDIOAMBIENTAL III SANTIAGO - MESETA INTERIOR @Xunta . Todo nuestro apoyo a los compañeros y familia de #Agentsrurals DEP pic.twitter.com/Xi9um8PHif — FRENTE OZA! (@frenteoza2005) 21 de enero de 2017

Mis más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de los dos #AgentsRurals caídos en acto de servicio esta mañana.

D.E.P. pic.twitter.com/wSmJfS09fv — Ag. Forestal MADRID (@squalius) 21 de enero de 2017

@Agents_Rurals hoy todos estamos con vosotros de luto. Descansen en paz los compañeros. pic.twitter.com/nqmVGMagh7 — APAM CLM (@APAMCLM) 21 de enero de 2017

al crim d'aquest matí a Aspa, on un caçador de 28 anys hauria matat a dos agents rurals després d'una discussió per una irregularitat. Enllaç a la notícia original ha explicat, en una piulada, que ha rebut la trucada del rei Felip expressant el condol per la mort dels dos agents.