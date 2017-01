La Fira de l’Oli tanca amb 72.000 visitants i ven fins els 69.000 litres d’oli

El certamen va tancar ahir les seues portes superant totes les expectatives tant en el nombre de visitants com de vendes. El Patronat que els resultats són els millors de la fira.

La 54 edició de la Fira de l’Oli Verge Extra i Les Garrigues ha tancat les portes amb el millor balanç de la seua història. Des de divendres fins avui han passat pel recinte firal més de 72.000 visitants i s’han venut 69.000 litres d’oli. Segons el president del Patronat de la Fira i alcalde de Les Borges, Enric Mir, aquests resultats són conseqüència de l’aposta per una millor divulgació i promoció que es abordat aquest any, així com els serveis als expositors. Per la seua part, el president de la DO Les Garrigues, Enric Dalmau, també ha assegurat que el nombre de contactes amb distribuïdors i el sector de la restauració ha estat "excel·lent", tant com la venda directa que s’ha fet durant els tres dies. Durant la fira la DO Les Garrigues s’ha agermanat amb la DO Penedès i amb el moviment SlowFood. També ha comptat amb la visita de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell; la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret; i el conseller d’Empresa i Ocupació, Jordi Baiget.