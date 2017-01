La Generalitat exigeix a la Guàrdia Civil revisar els protocols per concedir llicències d’armes

El síndic de greuges avança que investigarà el doble crim i la seguretat dels Agents Rurals

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Generalitat, síndic de greuges, sindicats, col·lectius d’agents forestals i entitats ecologistes van reclamar ahir una revisió dels protocols per atorgar llicències d’armes després del doble homicidi ocorregut a Aspa. Des del Govern, el conseller d’Interior, Jordi Jané, va recordar que la competència d’atorgar les llicències per poder disposar d’una arma és de la Guàrdia Civil i va reclamar una revisió d’aquest protocol. Una reivindicació històrica per part d’alguns col·lectius a l’entendre que les proves psicotècniques a què se sotmet la ciutadania són menys dures que les dels cossos oficials.Segons Jané, el caçador que va acabar amb la vida de dos