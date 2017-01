Serret insta a millorar la comercialització de l’oli amb una única estratègia de mercat

La titular d’Agricultura destaca el dinamisme del sector i la qualitat del producte per vendre’l a tot el món || Avala el consens de la DO Oli de les Garrigues per ampliar-la cap a altres comarques

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va demanar ahir a la Fira de l’Oli de les Borges millorar la comercialització de l’oli amb una única estratègia de mercat. “El sector de l’oli ha de posar normes de com comercialitzar el producte i aprendre a vendre’l com fan altres països que no disposen de tanta qualitat”, va dir. Serret va destacar que la conselleria treballa per millorar les estratègies de la cadena de valor, precisament per controlar la producció i els preus, i per fer-ho, les cooperatives i la DO “són eines indispensables”. Va recordar que el departament tindrà enguany un pressupost