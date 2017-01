El caçador que va matar als agents rurals diu que no hi va arribar a discutir

EFE Actualitzada 23/01/2017 a les 13:44

Crim de dos agents rurals a Aspa Lleonard Delshams

Ismael Rodríguez, el caçador de 28 anys acusat de matar a trets amb la seua escopeta dissabte passat a dos agents rurals a Aspa (Segrià), assegura que en cap moment no va discutir amb les víctimes quan li van requerir la llicència de l’arma que portava i que els va disparar sense cap motiu, com un "acte reflex".



Així ho assegura l’advocada d’ofici del caçador, Montserrat Torres, que en declaracions aquest dilluns a Efe ha negat així que es produís cap discussió entre els agents i el seu defensat respecte a la llicència d’armes, que hagués acabat amb el tràgic desenllaç.



"Ell no s’explica per què ho va fer. Afirma que va disparar per un acte reflex, mecànic, però diu que no va discutir amb els agents en cap moment, no sap què li va passar", explica Torres.



En aquest sentit, la lletrada explica que el seu client va entrar en xoc després dels trets i que només volia córrer, però a instàncies dels seus companys caçadors va trucar al 112 per alertar del que acabava de fer.



"Ell va fer la trucada, encara que no la va poder acabar perquè estava molt afectat pel que acabava de fer. Ell és conscient que ha matat dos persones, però no sap per què ho va fer. Explica que preferiria que li haguessin retirat la llicència o li haguessin multat que anar a la presó i arruïnar dos famílies", assenyala la lletrada.



En tot cas, Torres assevera que no va ser en cap cas un acte premeditat.



D’altra banda, l’advocada assegura que encara no ha tingut accés a l’autòpsia dels dos agents, però que a ella no li consta per cap via que el seu acusat realitzés quatre trets i no tres, els que podia fer l’escopeta de forma consecutiva.



La Cadena Ser ha informat avui que les primeres conclusions de l’autòpsia dels agents indiquen que les dos víctimes haurien rebut dos trets al cap cada un d’ells, des de molt a prop i amb poc temps de reacció per part de les víctimes.



Pel que sembla, l’informe forense preliminar no detalla si l’acusat va fer dos trets seguits a cada víctima, o un a cada un per després rematar-los amb un segon tret. En tot cas, segons Ràdio Lleida, el caçador hauria disparat quatre cartutxos i no tres, tots al cap i a una distància inferior a un metre.



Aquesta informació, vindria a contradir la versió donada pel conseller d’Interior, Jordi Jané, que dissabte va assegurar que el caçador havia realitzat tres trets, que és el màxim que permet el limitador que porta instal·lada l’escopeta Benelli, que va utilitzar l’acusat.



Es tracta d’una escopeta de caça semiautomàtica que permet tenir disponibles fins cinc cartutxos, però que porta aquest limitador que impedeix que siguin disparats més de tres trets de forma consecutiva.



Ismael Rodríguez roman detingut a la Comissaria dels Mossos de Lleida i demà dimarts passarà a disposició judicial.