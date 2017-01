El doble homicidi reobre el debat de l’accés a les armes i la seguretat

La Generalitat reclama que la competència d’atorgar llicències sigui dels Mossos d’Esquadra || El succés canviarà els protocols de protecció dels Agents Rurals

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El pitjor succés en els trenta anys d’història dels Agents Rurals reobre sens dubte nombrosos debats, entre els quals hi ha el control de les armes i la seguretat del cos mediambiental. Temes que totes les parts insten a debatre en fred, amb tranquil·litat i una vegada assumit el dur cop que ha suposat el doble crim d’Aspa. El mateix dissabte ja es parlava de la necessitat d’endurir els controls per a l’accés a les armes, després de saber-se que el jove caçador que va acabar amb la vida dels dos agents rurals de Lleida no disposava de llicència per