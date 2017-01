Els caçadors de Lleida creuen que endurir l'accés a les armes no serviria per evitar crims com el d'Aspa

La província té censades més de 40.000 armes de foc, que corresponen a 22.400 llicències

La Generalitat, el Síndic de Greuges i diferents sindicats i associacions d'agents forestals reclamen a la Guàrdia Civil una revisió dels protocols per atorgar llicències d'armes després del doble crim ocorregut el passat dissabte a Aspa.



Per la seua part, el president de la Federació de Caçadors de Lleida, Jaume Teixidó, creu que endurir l'accés a les armes no serviria per evitar aquest tipus de crims, ja que es tracta d'un fet aïllat i d'una persona que practicava la caça de forma il·legal.



Des de la federació de caçadors han volgut mostrar el seu condol pels agents rurals morts i les seves famílies i s'han volgut desvincular del detingut perquè no el consideren un caçador al no tenir la documentació necessària per portar a terme aquesta pràctica.



La província de Lleida té censades més de 40.000 armes de foc, que corresponen a 22.400 llicències, la majoria d'escopetes i rifles per practicar la caça.



Aquestes dades de la Guàrdia Civil donen a conèixer que un de cada quinze adults posseeix aquest tipus de llicència i, per tant, armes de foc.