L'escola La Mitjana de Lleida se suma a l'homenatge als agents rurals

L’escola, on estudiava el fill d’un dels agents rurals morts a mans d’un caçador dissabte a Aspa, s’ha sumat aquest dilluns a les mostres de condol. La pluja no ha impedit que aquest matí abans d’entrar a les aules el professorat i els alumnes s’hagin reunit al pati de l’escola en unEn el manifest han definit els fets com inqualificables ii també està prevista una concentració davant de l’ajuntament de Vacarisses, al Vallès, d’on és originari l’assassí confés.Els sindicats es bolcaran avui en l’homenatge als dos agents rurals morts a Lleida.han convocat un minut de silenci davant de totes les seus a Catalunya a les dotze del migdia, excepte a la de Lleida ciutat, que s’unirà a la concentració convocada a la plaça de la Paeria, amb la resta de les autoritats i entitats.Altres cossos, com elss, van mostrar ahir el seu suport a les famílies de les víctimes. Milers de ciutadans anònims s’han bolcat a lesper la tragèdia i de suport a les famílies i als Agents Rurals. Alguns dels missatges anaven amb l’etiqueta, entre les més comentades. Les xarxes socials també van ser un fòrum de debat sobre les mesures per evitar una altra tragèdia com l’ocorreguda a Aspa.L’església de Sant Llorenç de Lleida acollirà avuiel funeral de Xavier Ribes i David Iglesias, un últim adéu que es preveu multitudinari pel gran nombre de persones que volen mostrar el seu suport i solidaritat a les famílies dels dos agents rurals. Entre les diferents personalitats que es preveu que assisteixin al funeral hi ha el president,, que hi anirà acompanyat per la consellera d’Agricultura,. També hi assistiran, entre d’altres.L’alcalde deva explicar ahir que la família de Xavier Ribes es planteja convocar una missa a la localitat d’origen de l’agent rural, que vivia a Lleida ciutat des de fa més d’una dècada.