Lleida i el Parlament homenatgen els dos agents rurals morts a trets a Aspa

Unes 200 persones s’han concentrat a la plaça Paeria

El #Parlament fa un minut de silenci en senyal de dol pels dos agents rurals morts dissabte https://t.co/kH2FnI0ESz pic.twitter.com/owfB66GtPw — Parlament Catalunya (@parlament_cat) 23 de enero de 2017

Unes 200 persones han participat aquest migdia a la plaça Paeria de Lleida en la concentració silenciosa per homenatjar els dos agents rurals morts a mans d'un caçador dissabte passat a Aspa.L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha encapçalat la representació municipal en què hi eren representants totes les formacions polítiques, així com del sindicat CCOO, del que un dels agents era representant, a més de companys de feina i de desenes de ciutadans.Durant els parlaments, Ros ha demanat augmentar la seguretat per a un cos que ha definit com exemplar, que té cura de la natura i de que es respecti el medi ambient.En aquest sentit, el regidor d’Esquerra republicana a l’ajuntament de Lleida i agent rural, Josep Maria Baiget, ha demanat que es desenvolupi un reglament d’armes i ha demanat als propietaris dels vedats privats que controlin a qui donen permís per caçar.El Parlament també ha fet aquest dilluns al migdia un minut de silenci en senyal de dol pels dos agents rurals morts a trets a Aspa. La presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha encapçalat la concentració, en què també hi ha pres part el vicepresident primer, Lluís Maria Corominas, diversos diputats i el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, i diversos membres d’aquest Consell, que aquest dilluns presenta al Parlament el llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya.