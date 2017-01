El comerç de Tàrrega avala fer de vianants la plaça Major

Ara hi està limitat el pas de vehicles a causa de les obres d’un carrer || L’ajuntament estudia instaurar la prohibició

Comerciants d’establiments de la plaça Major de Tàrrega van coincidir ahir en la necessitat de vianalitzar la zona, si bé es van mostrar contraris a la forma en què la porta a terme de manera temporal el consistori. “Amb tantes tanques sembla que succeeix alguna cosa i la gent les veu com uns impediments.” També van criticar la falta d’una zona de càrrega i descàrrega. Alguns, no obstant, van reconèixer que aquestes dos setmanes durant les quals no hi han circulat vehicles, unides a l’intens fred, han notat una disminució de les vendes.

Des de l’ajuntament, el regidor de Governació, Carles Pascual, va explicar que aquests tres mesos coincidint amb les obres del carrer Urgell (l’única amb accés rodat a la plaça Major) la zona és de vianants com a “prova pilot”, si bé va indicar que “fins avui no hem tingut cap queixa”. Pascual, malgrat no voler avançar la decisió final, va assegurar que “una zona de vianants podria reactivar els carrers Major i Agoders”. En qualsevol cas, va afegir, “ho valorarem d’aquí a tres mesos”.

En un altre ordre de coses, les obres al carrer Urgell van treure a la llum ahir la troballa d’uns desaigües del segle XVIII que els arqueòlegs estudiaran en els pròxims dies.