El fiscal demana presó per al caçador d'Aspa per dos delictes d'assassinat

REDACCIÓ Actualitzada 24/01/2017 a les 13:55

Considera que hi va haver traïdoria en el crim

El fiscal ha demanat aquest matí mesura cautelar de presó provisional per al caçador d’Aspa per dos delictes d’assassinat, atemptat a l’autoritat i tinença il·lícita d’armes.



La fiscalia de Lleida considera que hi va haver traïdoria per part d'Ismael Rodríguez Clemente, autor confés de la mort dissabte dels dos agents rurals David Iglesias i Xavier Ribes.



Després de la declaració del detingut davant del jutge a primera hora del matí, aquest migdia s'esta realitzant la reconstrucció del crim a Aspa.



El jutge dictarà resolució al llarg de la jornada