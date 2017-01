Els agents rurals denuncien la "deixadesa" durant els últims anys de l’administració catalana a l’hora de millorar les condicions de seguretat del cos

"Demanàvem auxili i no ens van fer cas. Necessitàvem mesures. Ara s’estan adoptant, però arriben tard"

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, ha anunciat aquest dimarts que es plantegen dotar d, als que també formaran en autoprotecció, així com aprovar el reglament d’armes, pendent des del 2003,Serret, que aquest dimarts s’ha reunit durant unes quatre hores amb representants dels sindicats i associacions professionals dels Agents Rurals, ha destacat que, després que un caçador matés a dos agents dissabte passat durant un control a Aspa (Segrià, Lleida), el seu objectiu és donar seguretat al cos perquè els seus efectius "se sentin segurs i amb prou eines" quan compleixen un servei.De forma immediata,, de cara als controls de caça previstos per a aquest dijous, en els qualsParal·lelament, la consellería, a través del comitè de seguretat i salut, accelerarà el pla estratègic per millorar la seguretat dels agents rurals, amb l’adopció de mesures com la seua formació en autoprotecció, dotar-los de càmeres d’enregistrament i armilles de seguretat, així comSerret s’ha compromès també a culminar el reglament d’armes al cos d’Agents Rurals -pendent de desenvolupar des de l’any 2003-, després d’una "avaluació profunda" i l’"assessorament d’experts" en el qual es plantegenLa llei que regula els Agents Rurals, de l’any 2003, instava a desplegar un reglament sobre l’ús d’armes, que encara està pendent, ja que estipulava que els agents rurals tenien dret a portar les armes necessàries a l’exercici de les tasques que el requereixin.Tanmateix, aquest reglament continua encara pendent i únicament s’ha elaborat des d’aleshores una instrucció interna que autoritza els agents que participaven en controls nocturns contra la caça furtiva a portar una carrabina., ha precisat que el reglament que preparen podria permetre l’ús d’armes a alguns grups especialitzats del cos, més enllà dels quals controlen la caça furtiva a la nit.Agricultura ha demanat també la col·laboració de la consellería d’Interior perquè els ajudi a desplegar el reglament d’armes i perquè els assessorin sobre la formació en autoprotecció dels agents rurals.Després de la reunió, el president de l’Associació Professional dels Agents Rurals (ASPRAC),, ha denunciatEn la mateixa línia, el coordinador de l’agrupació d’Agents Rurals de CCOO,, ha assegurat que en els últims quatre anys venien denunciant sistemàticament en cada reunió trimestral del comitè de salut laboral que necessitaven mesures de protecció per les amenaces i agressions que patien."Demanàvem auxili i no ens van fer cas. Necessitàvem mesures. Ara s’estan adoptant, però arriben tard", ha lamentat.Per aquesta raó, ha anunciat queEl cos d’Agents Rurals, que efectua cada any uns 8.000 controls de caça, està integrat actualment per uns 480 efectius, si bé els sindicats consideren que haurien de ser com a mínim uns 750, davant del que la consellera s’ha compromès també a incrementar la plantilla, començant per la creació de quinze noves places de subinspectors.