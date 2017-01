Presó per al caçador acusat de matar els dos agents rurals a Aspa

Ha obert una investigació per determinar si la mort dels dos agents rurals va constituir un delicte d'homicidi o d'assassinat

El titular del Jutjat d'Instrucció 4 de Lleida ha decretatper al caçador que va matar a trets a dos agents rurals en Aspa,.El jutge instructor del cas diu a l'autoque. Aquest dimarts, el magistrat ha interrogat a Ismael Rodríguez durant una hora a l'edifici judicial del Canyeret de Lleida i, després, ha ordenat la reconstrucció dels fets.Una furgoneta dels Mossos d'Esquadra ha traslladat passada la una del migdia l'acusat Ismael Rodríguez al vedat de caça d'Aspa on van tenir lloc el crim el passat dissabte al matí. Després d'interrogar-lo durant una hora al Canyeret de Lleida, el jutge instructor del cas ha ordenat fer. Però segons assegura l'advocada de la defensa, l'acusat s'ha ratificat en la declaració que ja va fer dissabte.Durant prop d'una hora, Rodríguez ha respost a les preguntes del jutge al lloc dels fets, envoltat d'agents de la policia, la seva advocada i els secretaris judicials. Tot plegat, ha servit perquè el responsable del jutjat d'instrucció número 4 de Lleida decreti presó provisional, incomunicada i sense fiança per a l'autor confés del crim., amb l'agreujant d'atemptat a l'autoritat i de tinença il·lícita d'armes.El jutge determinarà durant la instrucció si li imputa delictes d'assassinat o d'homicidi.Per la seua banda,. I és que l'advocada assegura que és conscient que ha destrossat la vida de dues famílies.Després de la reconstrucció dels fets, els Mossos han portat l'acusat de nou als calabossos dels jutjats, on li han comunicat l'auto dictat pel jutge.En l'escrit, el magistrat subratlla que tal com indiquen els informes forenses,. L'acusat ha assegurat que l'arma portava el dispositiu reglamentari per limitar les bales de 5 a 3.Si finalment es determina que va disparar l'arma 4 vegades, caldrà determinar si va ser perquè la va tornar a carregar o perquè l'escopeta estava trucada per disparar més trets dels permesos.