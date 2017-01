Els agents rurals poden anar armats, però només ho fan en casos especials

S. Diego Actualitzada 24/01/2017 a les 08:46

Funeral dels dos agents rurals assassinats a Aspa Magdalena Altisent

Els membres del cos d’Agents Rurals poden anar armats en l’exercici de les seues funcions, però a la pràctica només ho fan en condicions especials. Així ho van explicar ahir membres d’aquest cos de la Generalitat, que van especificar que acostumen anar armats en serveis nocturns, exercits pel Grup Especial de Vigilància Antiverins. La llei contempla que els rurals poden anar armats, però encara s’ha de desenvolupar un reglament específic. Diferent és el cas del Seprona. Els seus membres són considerats forces i cossos de seguretat de l’Estat perquè formen part de la Guàrdia Civil i sempre van armats, com qualsevol altre cos de seguretat (els Mossos d’Esquadra o la Guàrdia Urbana).



En canvi, els Agents Rurals, que depenen de la conselleria d’Agricultura, estan considerats un cos d’agents de l’autoritat i policia judicial genèrica. “Reivindiquem poder desplegar un reglament d’armes per deixar clares les condicions de quan podem utilitzar-les”, va afirmar ahir Josep Maria Baiget, membre dels Agents Rurals. “Segons la meua opinió, no ens fan falta per a les vigilàncies forestals, però sí que hauríem d’anar armats en qualsevol servei de caça, per estar al mateix nivell que les persones a les quals ens dirigim”, va afegir.



D’altra banda, el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, va criticar el conseller de l’Interior per haver dubtat de les competències que té la Guàrdia Civil en gestió d’armes, la qual cosa també van criticar des del cos.