Inicien la instal·lació de malles i pantalles a Tres Ponts de la C-14

Per 1,5 milions, obliguen a donar pas alternatiu a Organyà

Operaris de l’empresa lleidatana Solutioma especialitzada en estabilització de talussos i despreniments, han iniciat la perforació de la muntanya per instal·lar més xarxes i pantalles de protecció en el tram de la C-14 conegut com a Tres Ponts, a Organyà, per evitar la caiguda de roques en aquest punt. Després dels treballs previs per desbrossar i sanejar els talussos i els blocs de roques solts, a finals de la setmana passada van començar la perforació en dos dels cinc trams de pantalla previstos. Per a això utilitzen un camió grua instal·lat en un dels dos carrils de circulació de la