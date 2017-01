Ipcena denúncia la crema il·legal de greixos animals en una empresa de les Borges Blanques

24/01/2017

Joan Vázquez en una imatge de archivo.

L’entitat ecologista Ipcena ha presentat dues queixes, davant l’ajuntament de les Borges Blanques i davant els serveis territorials de Medi Ambient de Lleida, pels fums que emet una empresa de les Borges Blanques dedicada a l’elaboració de menjar precuinat, que considera contaminants. Segons Ipcena, l’empresa Masia Tero, que va comprar la planta de Baró Group al polígon les Verdunes de la capital de les Garrigues mantenint-hi l’activitat, ha utilitzat en més d’una ocasió greixos d’origen animal a la caldera per produir calor en forma de vapor per utilitzar-lo en els seus processos de fabricació.



L’entitat ha assenyalat aquest dimarts que no li consta que l’anterior empresa propietària hagués presentat aquest tipus de problemàtica. En canvi, dies enrere empreses del voltant de Masia Tero va avisar els ecologistes per la intensa fumerada i la forta pudor que sortien de la xemeneia, segons el secretari de l’entitat, Joan Vázquez. L’ecologista ha assenyalat que en un escrit presentat davant l’ajuntament de les Borges Blanques aquest mateix matí han demanat que s’inspeccioni l’activitat de l’empresa.



Segons Vázquez, fa al voltant d’un mes que es produeixen emissions contaminants de forma esporàdica, que per les observacions que s’han dut a terme “no passa cap filtratge” i la quantitat de compostos i partícules emeses “superen els límits autoritzats”.



Ipcena ha demanat a les institucions que facilitin la documentació de l’empresa i l’activitat i que s’hi obri un expedient sancionador per abocaments il·legals de residus industrials.