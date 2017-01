L'advocada de l'assassí confés d'Aspa diu que el detingut va disparar des de més de 5 metres

Actualitzada 24/01/2017 a les 12:35

Insisteix que van ser tres i no quatre els trets que van matar els agents rurals Xavier Ribes i David Iglesias

L'advocada d'Ismael Rodríguez, l’assassí confés dels dos agents rurals a Aspa, assegura que el seu client va disparar a una distància de més de 5 metres quan anava caminant i insisteix que van ser tres i no quatre els trets que van matar Xavier Ribes i David Iglesias.



L’advocada Montserrat Torres, que aquest matí ha estat present en la declaració del seu client davant el magistrat responsable del jutjat d'instrucció número 4 de Lleida, contradiu així el que fonts properes al cas han explicat de l'autòpsia. En aquest sentit, Torres defensa que l'informe és provisional i que l'única conclusió concreta és la mort violenta dels agents rurals. L'advocada també ha assegurat abans de la declaració de Rodríguez que aquest tenia activat el dispositiu de la seua arma per limitar de 5 a 3 els trets que es poden disparar legalment.



Si els resultats inicials de l'autòpsia es confirmen i van ser 4 els trets disparats voldria dir que, o bé l'autor confés del crim va recarregar l'escopeta per fer un últim tret, o bé que la tenia trucada incomplint la normativa.



En qualsevol cas, Montserrat Torres no ha volgut dir res sobre el fet que el seu client no tingués llicència de l'arma i s'ha centrat en destacar que l'autòpsia no parla de trets sinó que el que fa és confirmar que va ser un acte mecànic sense premeditació.