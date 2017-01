Pacte a Mollerussa entre PDeCAT i ERC per les obres del centre

Suport dels republicans al projecte urbanístic || Creen una oficina tècnica per al pla d’inversions, de 4,5 milions

L’equip de govern (PDeCAT-Demòcrates) i el grup d’ERC, a l’oposició al consistori de Mollerussa, han firmat un acord de col·laboració per al desenvolupament del Pla d’Inversions, que, amb una inversió de 4,5 milions d’euros, tindrà per objectiu modernitzar i millorar els carrers del centre. Així ho van explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona, i el portaveu d’ERC, Engelbert Montalà, que van assegurar que una primera acció d’aquest acord ha sigut consensuar la composició de l’oficina tècnica que planificarà els diferents projectes que contemplen la reforma de deu carrers de l’àmbit, del Pla de Barris, i també el seguiment sobre la seua execució.

L’alcalde va assegurar que aquest acord posa de manifest la voluntat de col·laborar en un “tema de ciutat, que supera estrictament la composició actual d’aquest ajuntament”. Montalà va explicar que millorar la mobilitat de la ciutadania ja era una de les seues propostes de programa electoral, per la qual cosa ara que el consistori emprendrà aquest projecte “ens correspon estendre’ls la mà perquè comptin amb nosaltres”.



El projecte contempla la millora d’una desena de carrers del centre de la capital del Pla d’Urgell

“No és un acord de govern sinó un suport puntual a un projecte que visualitzem de la mateixa manera i encaixa amb el nostre ideari de sortida”, va puntualitzar, i va afegir que “en un context de majoria absoluta de l’equip de govern és d’agrair que puguem anar junts en les coses en les quals estem d’acord”.

A banda de l’oficina tècnica, que serà encapçalada pel responsable dels serveis tècnics municipals i sis tècnics, es definirà la comissió de seguiment amb la participació de tots els grups municipals, que ja van aprovar per unanimitat el pla d’inversions. Aquesta comissió política serà l’encarregada de vetllar pel compliment dels terminis plantejats per a l’execució de les obres i també del desenvolupament de les diferents fases del pla, que han estat definides per anualitats. El primer pas del projecte serà la consulta popular sobre la reforma del centre, que se celebrarà del 20 al 26 de febrer.