Passa a disposició judicial el caçador que va matar els dos agents rurals a Aspa

EFE Actualitzada 24/01/2017 a les 12:40

Ismael Rodríguez, el caçador de 28 anys i veí de Vacarisses (Barcelona) que dissabte passat va matar a trets dos agents rurals en un vedat de caça d’Aspa (Lleida), ha passat aquest dimarts al matí a disposició del jutge.



Rodríguez, autor confés del crim, ha estat portat pels Mossos d’Esquadra als jutjats abns de les 9 del matí en una furgoneta.



El caçador portava detingut des de dissabte al matí, després que fos ell mateix el que truqués al 112 per alertar que havia matat dos agents rurals.



Els fets van passar en un vedat privat de caça del municipi lleidatà d’Aspa quan els dos agents es van atansar al caçador per sol·licitar-li la llicència de l’escopeta que portava, en un control rutinari dels que realitzen habitualment els agents rurals.



El caçador els va disparar amb la seua escopeta al cap, causant-los la mort a l’instant, en un acte que el mateix acusat no s’explica, ja que, segons la seua declaració als Mossos, no hi va haver discussió amb els agents i els va matar sense saber per què.