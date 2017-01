Tremp paga a una veïna més de 4.000 € per una caiguda al carrer

L’ajuntament de Tremp ha indemnitzat una veïna de la població amb més de 4.000 euros per les seqüeles sofertes arran d’una caiguda causada pel mal estat d’unes rajoles d’un pas de vianants. L’incident va tenir lloc el 18 de desembre del 2015, quan la veïna es dirigia al seu domicili i en un pas de vianants va trepitjar un clot a terra i va caure.

L’alcalde de Tremp, Joan Ubach, va explicar que a causa de la caiguda la dona va estar impedida durant uns mesos i va necessitar recuperació. El consistori de Tremp va determinar que existeix una responsabilitat compartida i per tant l’ajuntament de Tremp és en part responsable dels danys produïts, com ho és la veïna. En conseqüència, l’ajuntament l’indemnitzarà amb un 50% de la quantitat valorada, prop de 10.000 euros. Segons Ubach, l’esmentada indemnització cobreix la totalitat dels desperfectes causats i queda esgotada la possibilitat d’efectuar altres reclamacions patrimonials com a conseqüència dels mateixos danys. El consistori ja ha pagat la indemnització, va dir.