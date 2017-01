El Superior de Justícia tomba el pla urbanístic per a la planta de biomassa a Juneda

La sentència dóna la raó a Ipcena i a la Plataforma Garrigues, que demanaven alternatives a la ubicació de la central

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) ha anul·lat la resolució del 18 d'abril el 2012 amb què el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va aprovar el Pla especial urbanístic per a la construcció d'una central elèctrica de biomassa a la vall de Miravall, al terme municipal de Juneda (Garrigues).



Amb la seva resolució, el TSJC dóna la raó a Ipcena i a la Plataforma Salvem el Territori de les Garrigues que consideraven que buscar altres terrenys, ja que la ubicació prevista està inclosa dins del pla de protecció especial.



La sentència falla contra la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Juneda, que van donar el vist i plau a la seva construcció, i contra la Central de Biomassa de Juneda, els seus promotors.



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictamina que no està justificat que la planta hagi de ser instal·lada de forma necessària en els terrenys proposats. Per això, diu que si es vol continuar amb el projecte, cal justificar el motiu de la ubicació. En aquest sentit, sentencia que és el projecte el que s’ha d’adaptar al territori i no a l’inrevés.



Per la seva banda l’entitat ecologista Ipcena i la Plataforma Garrigues asseguren que estan convençuts que els promotors mai tiraran endavant la planta després de la retirada de les primes a les renovables i que el projecte amagava en realitat una incineradora