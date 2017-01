Els caçadors, partidaris d'endurir les proves

S. Diego Actualitzada 25/01/2017 a les 08:32

Per obtenir o renovar el permís d’armes, i demanen actualitzar la llei de caça, dels anys 70

Un caçador mata a trets al cap dos agents rurals a Aspa i s'entrega

El doble crim d’Aspa no només ha desencadenat la polèmica sobre l’ús d’armes entre els Agents Rurals. També sobre els requisits per aconseguir o renovar la llicència d’armes per part dels caçadors. En aquest sentit, asseguren que les proves psicotècniques necessàries són, en la majoria de casos, un simple tràmit. Com en el cas del carnet de conduir, consisteixen en una revisió de la vista, l’oïda, els reflexos i aptituds motrius. També inclouen preguntes psicològiques sobre agressivitat, depressions, etc. En aquest sentit, el degà del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, Josep Vilajoana, va afirmar ahir que “la valoració psicològica és menyspreada” en aquest tipus de proves.



Per la seua part, psicòlegs anònims van denunciar que alguns centres mèdics privats no suspenen cap psicotècnic per a permisos d’armes per “pur negoci”. Ramon Mayench, secretari de la Federació Catalana de Caça a Lleida, va afirmar ahir que seria partidari d’endurir aquest tipus de proves, encara que va dubtar que això serveixi per augmentar la seguretat. “Ara tot és molt recent, però d’aquí a un temps prudencial s’hauria de crear una taula de treball amb tots els sectors implicats per impulsar mesures concretes”, va afirmar. Mayench també es va referir a la llei de caça, que és dels anys 70. “És una molt bona llei, però caldria actualitzar-la en alguns punts i incloure-hi alguns aspectes no regulats”, va dir. Mayench va posar com a exemple el fet d’efectuar controls d’alcohol o drogues per garantir les plenes aptituds dels caçadors.