Ipcena denuncia la crema de residus tòxics a les

L’entitat ecologista Ipcena va denunciar ahir la utilització il·legal de greixos animals per a la combustió de la caldera d’una empresa del polígon Les Verdunes de les Borges Blanques i l’emissió i l’abocament de gasos contaminants. L’entitat va traslladar aquesta denúncia tant a l’ajuntament de les Borges com a Medi Ambient i va reclamar una inspecció després que fa dos setmanes empreses properes alertessin d’una forta fumarada i intenses olors, segons el secretari d’Ipcena, Joan Vázquez.

El portaveu va assenyalar que l’empresa (actualment Masia Tero, que va adquirir la planta a Baró Group), dedicada a l’elaboració de menjar precuinat, ha utilitzat subproductes anomenats Sandach, d’origen animal i no destinats al consum, sinó a la generació d’energia.

L’empresa nega l’acusació i atribueix una fumarada a una avaria que ja s’està reparant

Per a Ipcena, fa un mes que es produeixen emissions contaminants de forma esporàdica que s’alliberen sense filtre i amb quantitats que “superen els límits autoritzats”.

Per la seua banda, el portaveu de l’empresa, Teòfil Camí, va negar l’ús de greixos animals per a la combustió i va assegurar que l’emissió de fums es va deure la setmana passada a una avaria en el refractari de la caldera, que va caure, i des d’aleshores la planta està aturada i en reparació, encara que no va saber concretar quan funcionarà. En aquest sentit, va assegurar que l’origen del combustible és vegetal.