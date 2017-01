L'abocador de les Garrigues, desbordat quan falten nou mesos per a l'ampliació

Les escombraries s’apilonen diàriament i una màquina les distribueix i les aixafa, per sobre de la cota de coronació || L’inici de les obres del nou vas en uns terrenys continus no es preveu fins a l’estiu

Una màquina treballa cada dia a l’abocador de les Garrigues, a les Borges, piconant les escombraries que ja sobresurten de la cota de coronació del vas principal. La màquina reparteix els residus per tota la superfície perquè ja està desbordada, i a l’espera de les obres d’ampliació de la infraestructura amb un nou vas, actuació que estarà enllestida, si no es retarden els terminis, l’octubre d’aquest any. Mentrestant, segons el president de l’ens comarcal, Antoni Villas, es continuarà apilant al vas actual ja que, de moment, només s’utilitzarà l’abocador de la Granadella en casos molt puntuals. L’abocador ja estava al límit