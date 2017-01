Millo diu que són competència de la Generalitat "aspectes fonamentals" de la concessió de permisos d'armes

El delegat del Govern estatal detalla que Catalunya homologa els centres mèdics que elaboren els informes i entrega les llicències de caça

El caçador, Ismael Rodríguez Clemente, ahir pujant al furgó policial després de finalitzar la reconstrucció del doble crim a Aspa.

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha retret aquest dimecres al conseller Jordi Jané que després que un caçador matés dos agents rurals critiqués el control d’armes per part de la Guàrdia Civil i ha acusat el Govern d’incomplir des del 2003 la seua obligació de regular l’ús d’armes en aquest cos.



En declaracions als periodistes, Millo ha qualificat de "desafortunat" que Jané insinués dissabte passat de forma "molt desencertada" que era necessari revisar les competències de la Guàrdia Civil en matèria de permisos d’armes, ja que creu que "veladament" atribuïa a l’institut armat una "certa responsabilitat" en el doble crim ocorregut en Aspa (Lleida).



Millo ha retret al conseller d’Interior que, amb les seues afirmacions demanant de revisar les competències de la Guàrdia Civil en matèria d’armes, va demostrar un "clar desconeixement" dels protocols de concessió de permisos d’armes, ja que els "aspectes fonamentals" depenen de la Generalitat.



El delegat del Govern a Catalunya ha detallat que són competència de la Generalitat -i Jané "hauria de conèixer-lo", ha rematat-, tant l’homologació dels centres mèdics que elaboren els informes preceptius per valorar o no la concessió d’un permís, com l’entrega de llicències de caça.



Millo ha remarcat que, mentres la Guàrdia Civil desenvolupa de forma "impecable" les seues atribucions en la concessió de permisos i control d’armes, el conseller Jané ha demostrat un "desconeixement" sobre aquesta qüestió. "Tothom pot tenir un mal dia", ha ironitzat.



El delegat del Govern ha convidat la Generalitat a revisar les seues pròpies obligacions en la matèria i, en aquest sentit, ha recordat que l’administració catalana ha incomplert "sistemàticament i reiteradament" des de l’any 2003 la seua obligació d’aprovar un reglament per regular l’ús d’armes per part dels Agents Rurals.



Per aquesta raó, Millo ha celebrat que la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, anunciés ahir que es planteja aprovar el reglament d’armes, pendent des del 2003, perquè puguin anar armats alguns grups especialitzats dels Agents Rurals.



La llei que regula els Agents Rurals, de l’any 2003, instava a desplegar un reglament sobre l’ús d’armes, encara pendent, que estipulava que aquest tipus de guardes tenien dret a portar les armes necessàries a l’exercici de les tasques que el requereixin.



Tanmateix, aquest reglament continua encara pendent i únicament s’ha elaborat des d’aleshores una instrucció interna que autoritza els agents que participaven en controls nocturns contra la caça furtiva a portar una carrabina.



Millo ha recordat que el 2005 es va reiterar la necessitat d’impulsar aquest reglament i que el Parlament va aprovar el 2015 una moció en la qual requeria la Generalitat a regular els casos en els quals era necessari que els Agents Rurals fossin armats, i que malgrat això, el govern català l’ha incomplert de forma "sistemàtica i reiterada".



"És bo que girem full d’aquest episodi. Perdonem aquest mal dia que va tenir (el conseller) i remarquem que és molt convenient, i la consellera d’Agricultura ho va dir ahir, que s’adoptin mesurades com més aviat millor", ha subratllat