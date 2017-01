Presó per al caçador homicida, que podria afrontar penes de fins a 57 anys

El jutge ratifica que va disparar als rurals 4 vegades i l’imputa per homicidi o assassinat

El titular del Jutjat d’Instrucció 4 de Lleida va decretar ahir l’ingrés a la presó sense fiança per al caçador que va matar a trets dos agents rurals dissabte a Aspa, fets pels quals es podria enfrontar a fins a 57 anys de presó per cinc delictes. El criminal va reconstruir ahir el doble crim i Agricultura dotarà de més armes i armilles els agents.El titular del jutjat d’Instrucció 4 de Lleida va decretar ahir l’ingrés a la presó sense fiança per al caçador que va admetre haver matat a trets dos agents rurals dissabte passat a Aspa. L’acusat, que