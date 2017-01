Admet que es pagava droga amb el tràfic il·legal de tabac a l’Alt Urgell

La Fiscalia li demana al judici 5 anys de presó

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Fiscalia de Lleida va mantenir ahir la petició de cinc anys de presó per a David J., fill de l’alcalde del Pont de Bar, Francesc Jordana, per un delicte de tràfic de drogues. El judici, que es va celebrar ahir a l’Audiència Provincial de Lleida, va quedar vist per a sentència després que l’acusat negués els fets i al·legués que la droga trobada a casa seua era per a consum propi. Segons la declaració, ell i la seua dona consumien la cocaïna confiscada al seu habitatge de Coll de Nargó per la Guàrdia Civil, amagada en una columna de